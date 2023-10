Geral Autoridades israelenses afirmam ter matado dezenas de terroristas em centenas de ataques

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Uma extensa destruição foi causada pelos ataques aéreos israelenses no norte de Gaza. (Foto: WHO)

Militares israelenses relataram, nessa segunda-feira (30), que suas forças mataram “dezenas” de combatentes em confrontos noturnos na Faixa de Gaza, bombardeada em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro.

O exército de Israel disse que “soldados mataram dezenas de terroristas que se trancaram em edifícios e túneis e tentaram atacá-los”. Em comunicado, as forças israelenses acrescentaram que um caça a jato atacou um prédio “com mais de 20 terroristas do Hamas dentro”.

Segundo o embaixador Alessandro Candeias, chefe da representação diplomática do Brasil em Ramallah, território palestino da Cisjordânia, o acesso à internet foi restabelecido na Faixa de Gaza, mas ainda ainda faltava água e gás na região de Khan Yunis, a cerca de 10km da fronteira com o Egito.

Tropas e tanques israelenses atacaram nessa segunda-feira (30) a Cidade de Gaza, a maior e mais populosa da Faixa de Gaza, por terra e ar, segundo autoridades israelenses. Moradores de Gaza relatam que houve ataques a partir do mar – o território palestino é banhado pelo Mar Mediterrâneo –, neste quarto dia de operações terrestres de Israel dentro do território de Gaza.

A Cidade de Gaza tem cerca de 600 mil habitantes. Ela fica localizada ao norte da estreita faixa de terra do território palestino e é muito importante para a região.

Israel iniciou uma grande investida em Gaza na noite de sexta-feira (27) e reiterou os pedidos para que os civis se deslocassem do Norte para o Sul. No entanto, muitos palestinos continuaram na Cidade de Gaza com medo de perder as suas casas. Assustados com os ataques, eles passaram a buscar abrigo ao lado de milhares de feridos.

Testemunhas também disseram para a agência de notícias AFP que tanques de guerra estariam nos arredores da Cidade de Gaza.

Autoridades israelenses afirmam perseguir terroristas do Hamas que estariam escondidos em um labirinto de túneis debaixo da cidade. Segundo os militares, os ataques dos últimos dias atingiram mais de 600 alvos vinculados ao Hamas.

O exército de Israel anunciou nessa segunda-feira (30) que resgatou uma soldado que tinha sido sequestrada pelo grupo terrorista Hamas em território israelense e era mantida refém na Faixa de Gaza.

Em um comunicado conjunto, o exército israelense e o serviço de segurança interna afirmaram que a soldado Ori Megidish foi libertada durante uma operação terrestre de militares em Gaza.

Mais de 200 pessoas foram feitas reféns no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou de surpresa o território de Israel.

O Hamas diz que os escondeu em túneis dentro de Gaza e ameaçou matar reféns caso Israel bombardeie residências de civis em Gaza sem aviso prévio. As informações são da agência de notícias AFP e do portal de notícias G1.

