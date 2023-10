Geral Tanques de Israel entram nas periferias de Gaza, e Exército intensifica ataques; mais de 600 alvos foram bombardeados em 24 horas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Famílias fogem de bairro devastado, Tal al-Hawa, em busca de refúgio no sul da Faixa de Gaza. (Foto: UNICEF/Eyad El Baba)

Tanques israelenses avançaram para a periferia da Faixa de Gaza nessa segunda-feira (30), disseram testemunhas à agência de notícias AFP. A ação ocorre enquanto o país intensifica a guerra contra o Hamas, afirmando ter matado dezenas de terroristas em centenas de ataques.

“Bombardeamos mais de 600 alvos nas últimas 24 horas”, disse um porta-voz militar, ressaltando que foram 450 no dia anterior, um dos ataques mais intensos desde o início da guerra. As forças terrestres israelenses são apoiadas por fogo pesado de caças, drones e artilharia. Já integrantes do Hamas também relataram “combates pesados” ao norte.

Os tanques de Israel entraram no distrito de Zaytun, na periferia sul da Cidade de Gaza, cortando uma estrada importante que liga o norte ao sul do território palestino devastado pela guerra. Segundo um morador que não quis ser identificado, os soldados “cortaram a estrada e estão atirando em qualquer veículo que tente passar por ela”.

Israel alertou em diversas ocasiões os 1,1 milhão de pessoas que vivem no norte de Gaza para se dirigirem ao sul. O objetivo, disseram, era que civis evitassem os seus ataques militares enquanto o país avança com a missão de “destruir” o Hamas.

Embora um grande número tenha partido nas últimas semanas, acredita-se que dezenas de milhares ainda estejam na zona. A intensificação dos ataques também gera preocupação com o crescente desastre humanitário – e os receios estão centrados nos hospitais de Gaza, dentro das zonas de evacuação ordenadas por Israel, onde médicos alertam que muitos pacientes não podem ser transferidos.

Número de mortos

Desde sexta-feira, as forças israelenses intensificaram a sua ofensiva terrestre como parte da resposta militar aos ataques do Hamas em 7 de outubro, que as autoridades dizem ter matado 1,4 mil pessoas, a maioria civis, e deixado outras 239 pessoas reféns.

O Ministério da Saúde em Gaza, governado pelo Hamas, afirma que mais de 8 mil pessoas, sendo mais da metade crianças, foram mortas na contraofensiva israelense. O Exército de Israel diz que as tropas mataram “dezenas” de terroristas em confrontos noturnos. As informações são da agência de notícias AFP.

