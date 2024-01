Acontece Cesuca lança o “Vem de Enem”, plataforma que facilita a entrada dos estudantes gaúchos no ensino superior

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. (Foto: Divulgação)

O Centro Universitário Cesuca, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, lançou o “Vem de Enem”, plataforma gratuita que auxilia os vestibulandos a ingressarem no ensino superior.

Com a recente divulgação da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os próximos dias serão decisivos para os quase 4 milhões de candidatos. Diante desse cenário, a plataforma reúne três opções importantes para ajudar esse público na escolha do curso e instituição que pretendem cursar.

A primeira opção é o Simulador Sisu 2024, uma ferramenta que permite inserir os resultados do Enem 2023 e avaliar suas chances de aprovação no curso e universidade desejada. Essa funcionalidade proporciona uma visão antecipada e ajuda na tomada de decisão antes mesmo da divulgação oficial dos resultados.

A segunda oferta exclusiva é a Jornada do Futuro, uma solução gratuita de orientação profissional autodirigida e gamificada. Essa ferramenta prepara os vestibulandos para o projeto de vida, facilitando a escolha profissional de forma consciente e estratégica.

O novo portal também apresenta a funcionalidade Bolsas de Estudo, que é uma calculadora exclusiva para quem deseja ingressar em uma das 12 instituições da Cruzeiro do Sul Educacional. Com o objetivo de tornar a entrada no ensino superior mais acessível por meio da nota do Enem, os estudantes podem garantir bolsas de estudos com descontos de até 100%.

Luiz Gonzaga Foureaux, diretor-executivo de Marketing e Vendas da Cruzeiro do Sul Educacional, relata que o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por isso, a orientação desse público é tão importante.

“O Vem de Enem é um grande aliado para os estudantes que buscam construir um futuro educacional sólido e promissor. Estamos comprometidos em auxiliar nessa jornada, proporcionando a visualização das melhores oportunidades, além de maior assertividade nas escolhas”, afirma o diretor.

Para acessar a plataforma e obter mais informações, basta acessar o site cruzeirodosul.edu.br.

