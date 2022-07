Mundo Chacina na África do Sul deixa 15 mortos

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a polícia, há sinais de que os criminosos efetuaram disparos de forma aleatória Foto: Reprodução De acordo com a polícia, há sinais de que os criminosos efetuaram disparos de forma aleatória. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ataque armado a pessoas em um bar no distrito do Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul, deixou 15 mortos neste domingo (10). Um grupo de homens chegou em um micro-ônibus e abriu figo contra os clientes do bar pouco depois da meia-noite.

Pela quantidade de cápsulas de balas na cena do crime, eram vários atiradores, de acordo com Elias Mawela, chefe da polícia. “A investigação inicial sugere que essas pessoas estavam se divertindo, o dono do bar tinha autorização para funcionar naquele horário”, disse Mawela.

“De repente eles ouviram alguns tiros, e foi quando as pessoas tentaram fugir do local. Não temos os detalhes do momento ou qual foi a motivação ou por que essas pessoas eram os alvos”, afirmou o policial.

Ele disse que os tiros foram disparados de forma aleatória. A região onde ocorreu o crime fica muito escura, e isso dificulta o reconhecimento de suspeitos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo