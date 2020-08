Eis um caso que resume toda a abordagem do Red Bull Leipzig, a partir de um relato que ilustra as complicações em torno do clube. Em 2015, alguns de seus ultras, espécie de torcedores organizados – porque sim, eles existem – tentaram colocar uma faixa de protesto contra um grupo de extrema direita na Alemanha. Eles foram impedidos de entrar na Red Bull Arena e alguns receberam ordens de proibição de liberdade condicional. Isso foi para um ato que é considerado uma parte essencial da cultura do futebol alemão. Evidentemente, não seria uma parte essencial da cultura pretendida de RB.

Algum tempo depois, o CEO do clube Oliver Mintzlaff disse o seguinte: “Não aprovaremos banners com mensagens políticas. Não é para isso que servem um estádio e um jogo de futebol.” A última parte dessa citação é provavelmente muito mais grave do que Mintzlaff percebeu.

Para o quê serve exatamente um jogo de futebol é uma das questões centrais em torno de todo o projeto RB, e por isso ela é tão polêmica antes da semifinal da Champions League na terça. Essa partida não será apenas o Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig. Será o Qatar contra a Red Bull, uma luta entre dois projetos paralelos onde o futebol não é o objetivo principal. É um veículo estatal contra uma franquia de bebidas.

Porque é isso, inevitavelmente, o que seus donos veem nesses clubes. Já se sabe muito sobre as intenções de lavagem esportiva do Qatar com o PSG. Enquanto isso, o “Independent” teve acesso a uma reunião nos bastidores do RB Leipzig, quando o proprietário da marcada de bebidas Red Bull, Dietrich Mateschitz, foi questionado sobre o projeto. “É um empreendimento comercial”, disse Mateschitz. “Não vou vender uma lata de energético extra com isso, mas vamos criar muito reconhecimento da marca.”

Uma frase tão corporativa como “consciência da marca” não é o motivo pelo qual muitos de nós entramos no futebol. E embora seja verdade que o propósito não é tão importante quanto o soft power, é questionável e provoca muito debate sobre a direção do jogo e seu papel.

Essa diferença sobre o que o jogo deveria ser alimenta a tensão central em torno do RB Leipzig.

Enquanto figuras como Mateschitz vêem que o clube é um veículo para o comércio, a cultura do futebol alemão vê isso como uma representação da comunidade, e muito mais do que um jogo. O esporte, em especial o futebol, é uma experiência comunitária. Este é um ponto de vista que foi articulado de forma mais agressiva pela revista “11Freunde” esta semana, que anunciou que se recusariam a cobrir a semifinal de terça-feira. “O RB Leipzig não é um clube de futebol, mas uma imitação … nunca teve a intenção de apenas jogar futebol.”

Muitos torcedores de outros clubes há muito defendem a mesma opinião, recusando-se a assistir a jogos fora de casa na Red Bull Arena. No entanto, como 40.000 torcedores que vão aos jogos do RB Leipzig vão para assistir ao time jogar futebol, essa é uma das vertentes que começa a complicar o quadro. Robert Claus, um acadêmico alemão especializado na cultura de torcedores, vê o RB Leipzig como quase representante singular de uma série de outros problemas.

“Há uma longa história de protestos de torcedores nos últimos 30 anos”, disse Claus. “Você pode ver isso contra a violência policial, assentos em arquibancadas, TV privada, a divisão dos dias de jogos, e acho que tudo culmina no debate sobre o RB Leipzig. Eles não têm uma longa tradição, não têm uma adesão ampla, os torcedores os chamam de um produto artificial. Nenhum outro clube simboliza a comercialização radical do futebol alemão e a quebra de regras, como o RB Leipzig.”

Esse eventual problema foi embutido neles desde o início. Todo o projeto começou quando a Red Bull comprou o clube da quinta divisão, o SVV Markranstädt, e mudou quase tudo sobre eles. Um clube, embora modesto, havia se tornado uma propaganda gigante.

Claus adiciona uma observação. “Acho que ninguém está dizendo que o RB Leipzig é o único clube capitalista do futebol alemão. Isso seria ridículo. Mas está trazendo à tona todos os desenvolvimentos políticos e financeiros dos últimos 30 anos. Eles estão desafiando o que o futebol deveria ser.” As informações são do jornal The Independent.