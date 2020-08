Pesquisa Datafolha aponta que a avaliação do Congresso piora e a do Supremo está estável

A avaliação do Congresso Nacional piorou e a do STF (Supremo Tribunal Federal) se manteve estável desde o fim de maio, de acordo com uma pesquisa do instituto Datafolha publicada no final da noite de domingo (16) no site do jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa mostrou os seguintes percentuais de aprovação e reprovação do Congresso e do STF:

Avaliação dos senadores e deputados no Congresso

– Ótimo ou bom: 17% (Pesquisas anteriores: 18%, 14%, 16%, 16% e 22%);

– Ruim ou péssimo: 37% (32%, 45%, 35%, 38% e 32%);

– Regular: 43% (47%, 38%, 45%, 42% e 41%);

– Não sabe: 4% (4%, 3%, 4,%, 4% e 5%).

A aprovação do Congresso é maior entre os que têm ensino fundamental, com 21%; renda familiar mensal de até 2 salários mínimos, 22%; assalariados sem registro, 25%; e entre o que dizem confiar nas declarações do presidente Jair Bolsonaro, 23%.

Rejeição ao Congresso é maior entre quem tem ensino superior, com 49%; renda familiar mensal de mais de 10 salários mínimos, 51%; empresários, 54%; e quem não aprova o governo Bolsonaro, 42%.

Avaliação dos ministros do STF

– Ótimo ou bom: 27% (Pesquisas anteriores: 30% e 19%)

– Ruim ou péssimo: 29% (26% e 39%)

– Regular: 38% (40% e 38%)

– Não sabe: 6% (5% e 4%)

A aprovação ao STF é maior entre quem tem ensino fundamental, com 32%; renda familiar mensal de até dois salários mínimos, 31%; assalariado sem registro, 42%; e desempregados, 33%.

A rejeição ao STF é maior entre os homens, com 37%; tem ensino superior, 43%; renda familiar mensal de mais de 10 salários mínimos, 52%; e entre os que aprovam o governo Bolsonaro, 41%.

A pesquisa Datafolha foi realizada em 11 e 12 de agosto, com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e Estados do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Culpa por mortes

Ainda segundo o Datafolha, quase metade dos brasileiros, 47%, acreditam que o presidente Jair Bolsonaro não tem qualquer culpa pelas 100 mil mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Este recorte do levantamento, que foi divulgado no sábado (15), apontou ainda que 41% apontam o presidente como um dos culpados, mas não o principal, e apenas 11% o enxergam como o principal responsável.

Segundo a sondagem, o percentual dos que não atribuem ao presidente responsabilidade pelas mortes é maior entre aqueles que consideram seu governo ótimo ou bom (80%) e entre os que votaram nele no segundo turno das eleições (64%). Por outro lado, entre os que consideram o atual governo ruim ou péssimo, 86% creem na responsabilidade parcial ou total de Bolsonaro pelos óbitos.

Outro trecho da pesquisa, divulgado pelo jornal na quinta-feira (13), mostrou que Bolsonaro atingiu a melhor avaliação do seu mandato: 37% consideram seu governo ótimo ou bom, regular são 27% e ruim ou péssimo, 34%. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.