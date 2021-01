Inter Chance de título colorado no Campeonato Brasileiro sobe para 19%

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e engatar cinco vitórias consecutivas na competição, o Inter volta a ter número positivos na corrida pelo título. Diminuindo a distância do líder São Paulo para três pontos, o colorado aumentou a chance de ser campeão brasileiro faltando nove rodadas para o fim da competição. As projeções são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Na última rodada, com a vitória por 1 a 0 para o Goiás e a combinação dos demais resultados da rodada, como os tropeços de São Paulo e Grêmio, por exemplo, as chances de título subiram de 9% para 19% no Inter. A equipe são-paulina segue sendo a principal candidata à taça, com 52%.

Chances de título G-6 Brasileirão

São Paulo – 52%

Internacional – 19%

Atlético-MG – 10%

Grêmio – 7%

Palmeiras – 7%

Flamengo – 5%

* Por supervisão de: Marjana Vargas

