Esporte Os caminhos de Grêmio e Inter para conquistar o Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dupla Grenal entra na reta final do Campeonato Brasileiro 2020/21 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Por Redação Rádio Grenal | 12 de janeiro de 2021

A dupla Grenal entra na reta final do Campeonato Brasileiro 2020/21 com chances de desbancar o líder São Paulo e conquistarem o título nacional. Hoje, quem está mais próximo da equipe paulista é o Inter. O colorado é o vice-líder da competição com 53 pontos, três a menos que o tricolor do Morumbi. Já o Grêmio é o quinto colocado, com 49 pontos, e tendo uma partida a menos.

O caminho do Grêmio ainda tem dez adversários, visto que teve uma partida adiada:

Palmeiras (fora), Atlético-MG (casa), Inter (fora), Flamengo (casa), Coritiba (fora), Santos (casa), Botafogo (fora), São Paulo (casa), Athletico Paranaense (casa) e Bragantino (fora).

Já o Inter tem nove adversários pela frente:

Fortaleza (casa), São Paulo (fora), Grêmio (casa), Bragantino (casa), Athletico Paranaense (fora), Sport (Casa), Vasco (fora), Flamengo (fora) e Corinthians (casa).

A dupla Grenal entra em campo pela 30ª com objetivos diferentes, o Grêmio joga contra o Palmeiras na sexta-feira (15) às 21h30 no Allianz Parque, com a missão de encostar no Inter. O tricolor, vencendo em São Paulo, pode chegar aos 52 pontos. Já o Inter entra em campo no domingo (17), às 20h30 contra o Fortaleza, no Beira-Rio. A equipe colorada pode se tornar líder da competição, tendo na quarta-feira seguinte (20) o confronto direto contra a equipe paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte