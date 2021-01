Copa do Brasil: CBF anuncia possíveis datas para Grêmio x Palmeiras

O Grêmio aguarda o resultado das semifinais da Copa Libertadores, que acontecem nesta terça (12) e quarta-feira (13), para descobrir quando disputará a grande final da Copa do Brasil. Isso porque o Palmeiras, adversário tricolor na final do campeonato nacional, encara o River Plate em busca de uma vaga na decisão da competição continental. Caso isso aconteça, a data da final Copa do Brasil precisará mudar. A CBF oficializou os cenários possíveis nesta segunda-feira (11), já que o avanço de Palmeiras ou Santos (que encara o Boca Juniors), influenciarão nas datas dos dois campeonatos nacionais.

Os dois jogos da grande final da Copa do Brasil, inicialmente marcados para 3 e 10 de fevereiro, podem ser adiados em uma ou três semanas em caso de classificação do Palmeiras para a decisão da Libertadores ou até para o Mundial, que está marcado entre os dias 7 e 11 de fevereiro, uma semana depois da final única da Libertadores, agendada pela Conmebol para o dia 30 de janeiro.