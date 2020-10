Mundo Chanceler da Alemanha adverte contra “mentiras e desinformação” na luta contra o coronavírus

29 de outubro de 2020

Merkel anunciou na quarta-feira (28) medidas drásticas para conter a segunda onda de coronavírus na Alemanha

A chanceler alemã Angela Merkel defendeu nesta quinta-feira (29) as novas medidas restritivas anunciadas por seu governo contra o coronavírus, ao mesmo tempo que fez uma advertência contra a propaganda e as teorias da conspiração para abalar a luta contra a pandemia.

“Permitam-me ser clara: mentiras e desinformação, conspiração e ódio não prejudicam apenas o debate democrático, mas também a luta contra o coronavírus”, disse Merkel na Câmara Baixa do Parlamento alemão.

Merkel anunciou na quarta-feira (28) medidas drásticas para conter a segunda onda de coronavírus na Alemanha, como o fechamento por um mês de restaurantes e áreas de lazer, acompanhadas por ajudas de até 10 bilhões de euros (11,75 bilhões de dólares) para que a economia consiga enfrentar o choque.

Deputados do partido de extrema-direita AfD (Alternativa para Alemanha), terceira força política da Câmara Baixa, protestaram com gritos contra as medidas durante o discurso da chanceler.

