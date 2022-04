Brasil Chapa Lula e Alckmin: Por causa da eleição, desafetos viram companheiros

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Os dois políticos se reuniram em São Paulo, ao lado de dirigentes do PT e PSB. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse há pouco que ganhar as eleições ao Palácio do Planalto talvez seja o mais fácil, já que a tarefa que se seguirá, caso vença, será difícil. “Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que tarefa que temos pela frente para recuperar o país”, disse Lula durante reunião em hotel de São Paulo para formalizar a chapa para concorrer nas eleições de outubro e que terá o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice (PSB).

“Alckmin, vamos fazer da sua experiência e da minha algo para recuperar o país. Compromisso meu e do meu partido, seu e do seu partido. Estamos dando demonstração muito forte ao Brasil, estamos juntos para recuperar o Brasil”, disse ao emendar: “Alckmin, você será exibido como um velho companheiro dentro do Partido dos Trabalhadores”.

Na fala, Lula defendeu a parceria com Alckmin. “Nós temos que provar para a sociedade brasileira que esse país precisa de amor, não de ódio, precisa de emprego, não de arma”, disse o petista. “É plenamente possível duas forças com projetos diferentes, mas com princípios iguais, se juntarem em um momento de necessidade do povo.”

Alckmin é indicado para vice

A reunião desta manhã serviu para a direção nacional do PSB apresentar formalmente ao PT a indicação de Geraldo Alckmin para compor, como vice, a chapa de Lula na disputa à Presidência.

Na semana que vem, o diretório nacional do PT se reúne para fechar a indicação, provavelmente aceitando o nome do ex-tucano. A composição deve ser apresentada oficialmente em julho, quando ocorrem as convenções partidárias.

“Tenho certeza que o PT aprovará seu nome como vice candidato. Vou me dedicar de corpo e alma para que essa aliança seja definitiva”, afirmou Lula no encontro.

“Já fui adversário do Alckmin, do [José] Serra, do Fernando Henrique Cardoso, e nunca nos desrespeitamos, nunca nos deixamos de nos tratar de forma civilizada. Eu como presidente, visitava São Paulo e o Alckmin, como governador, nunca me destratou.”

Alckmin retribui a gentileza do ex-presidente: “É uma honra ter meu nome indicado. Não é hora de terrorismo, é hora de generosidade. É um momento de união. Vamos somar esforços para reconstrução do nosso país.”

