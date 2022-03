Leandro Mazzini Chapa militar

Por Leandro Mazzini | 10 de março de 2022

Interlocutores têm aconselhado o presidente Jair Bolsonaro (PL) a antecipar a confirmação do seu vice para disputa à reeleição. (Foto: Carolina Antunes/PR)

Diante da iminente confirmação da chapa presidencial Lula-Alckmin, assessores e interlocutores têm aconselhado o presidente Jair Bolsonaro (PL) a antecipar a confirmação do seu vice para disputa à reeleição em outubro. Embora pressionado, em especial pelo Centrão, para escolher um nome político, Bolsonaro quer repetir a aliança militar que o elegeu em 2018. O ministro da Defesa, Braga Netto, no entanto, ainda não bateu continência para compor a chapa com o capitão.

Horizonte

Além da vaga de vice na chapa presidencial, está no horizonte político de Braga Netto concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro.

No páreo

Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, têm conversado com mais frequência. Há quem diga que a dobradinha não está descartada.

Tesouraria

A pressão para que João Doria desista da candidatura à Presidência passa pela tesouraria. Grão-tucanos preferem investir em campanhas de candidatos à Câmara, ao Senado e governos estaduais em vez de jorrar milhões na aventura incerta de Doria.

Cai diferença

Sondagem divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra queda na diferença de intenções de votos entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O petista – no cenário estimulado – lidera com 38,9%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30,9%. A diferença entre Lula e Bolsonaro reduziu de 11 para 8 pontos percentuais em relação à sondagem divulgada em fevereiro pelo instituto.

Terceira via

Depois, aparecem os pré-candidatos Sergio Moro (Podemos), com 7,4% dos votos; Ciro Gomes (PDT), com 6,8%; João Doria (PSDB), 2,2%; Eduardo Leite (PSDB), 1,3%; André Janones (Avante), 0,7%; e Simone Tebet (MDB), com 0,4%. Sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro, a pesquisa mostra que 56% dos entrevistados o desaprovam.

Máscaras no Planalto

Assessores, seguranças e autoridades que circulam pelo Palácio do Planalto não usam máscaras. Um desrespeito às regras sanitárias. O governo do DF deu aval para o fim da obrigatoriedade do acessório somente nas ruas e em ambientes abertos.

Voo solo

Presidente do Agir 36 em Minas Gerais, Ancelmo José Domingos reitera que o partido não fará federação com nenhuma outra legenda: “Vamos caminhar, nas eleições deste ano, em voo solo”.

Voto impresso

Na página do Senado na internet é possível opinar sobre todos os projetos em tramitação. A campeã disparada de participação popular é a Sugestão Legislativa 09/2018, que prevê o voto impresso em 100% das urnas eletrônicas. E a disputa está acirradíssima.

“Sim” lidera

Na última parcial, o “sim” vencia por 1.500.191 contra 1.430.922 do “não”. Uma diferença bem apertada se considerada a maciça participação na consulta pública. Para evitar duplicidade de votos, é preciso se cadastrar com um e-mail e senha para participar da enquete.

Às moscas

A Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado anda às moscas. O presidente do colegiado, Reguffe (Podemos-DF), tem encontrado dificuldades para abrir as reuniões por falta de quórum. O parlamentar não esconde a bronca com os colegas que andam faltando às sessões.

Ben$

A arrecadação com a venda de bens apreendidos de organizações criminosas já ultrapassa R$ 8,5 milhões neste ano. De acordo com o Ministério da Justiça, foram realizados 19 leilões. Em 2021, foram arrecadados R$ 360 milhões com a realização de 244 leilões em todos os estados.

