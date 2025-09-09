Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia ChatGPT-5: saiba por que a atualização irritou tantos usuários e o que ela realmente traz de novo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Usuários perceberam quedas na qualidade das respostas, já que tarefas que exigiam mais raciocínio passaram a ser resolvidas por versões mais simples.

Foto: Reprodução
Usuários perceberam quedas na qualidade das respostas, já que tarefas que exigiam mais raciocínio passaram a ser resolvidas por versões mais simples. (Foto: Reprodução)

O lançamento do GPT-5 trouxe avanços técnicos, mas não o impacto transformador que parte dos usuários aguardava. A expectativa criada ao longo de meses era de uma revolução no uso da inteligência artificial mais popular do mundo, utilizada por cerca de 700 milhões de pessoas semanalmente. Quando a OpenAI apresentou oficialmente o novo modelo, na última semana, ficou claro que a evolução foi mais gradual do que disruptiva.

Entre os pontos positivos, o GPT-5 se mostrou mais rápido, com maior precisão em respostas complexas e menor propensão a “alucinações” – quando a IA apresenta informações erradas de forma convincente. Ainda assim, a promessa de uma superinteligência não se concretizou.

A própria empresa alimentou a expectativa. Dias antes do anúncio, Sam Altman, CEO da OpenAI, publicou nas redes sociais uma imagem da Estrela da Morte, de Star Wars, gerando especulações de que a novidade seria avassaladora. No entanto, quando a atualização chegou, nada próximo de uma “explosão” ocorreu. O GPT-5 foi liberado para todos os usuários, pagos e gratuitos, mas as reações negativas surgiram rapidamente.

Reação imediata

O descontentamento se concentrou em duas frentes. Primeiro, a OpenAI eliminou a possibilidade de escolher manualmente entre diferentes modelos, como GPT-4o e o3. No lugar, implantou um sistema automático que seleciona qual versão seria usada em cada interação, equilibrando custo e desempenho. Na prática, porém, usuários perceberam quedas na qualidade das respostas, já que tarefas que exigiam mais raciocínio passaram a ser resolvidas por versões mais simples.

Além disso, houve queixas sobre a “perda de personalidade” das respostas. Muitos afirmaram que a ferramenta se tornou mais impessoal, a ponto de alguns lamentarem a perda do que chamavam de “melhor amigo virtual”. A pressão foi tamanha que Altman, em uma sessão de perguntas e respostas, anunciou a reativação temporária do GPT-4o para assinantes pagos.

Cleber Zanchettin, professor associado do Centro de Informática da UFPE, avalia que a forma como a mudança foi conduzida contribuiu para a frustração: “O fim das opções de modelo foi abrupto. Isso gerou resistência, mas também mostra que a empresa precisará rever estratégias de transição”. Para ele, a expectativa inflada pela OpenAI tornou inevitável a sensação de decepção.

Melhorias e novas funções

Apesar da turbulência, o GPT-5 apresenta avanços. Dados da empresa apontam que, quando conectado à internet, o modelo erra 45% menos que o GPT-4o e 80% menos que o o3 em tarefas complexas. Também recebeu ajustes de segurança para lidar com temas sensíveis e passou a oferecer quatro “personalidades” distintas, capazes de adaptar o tom das respostas.

Na produção de texto, a promessa é de maior expressividade e ritmo mais natural. No campo da programação, desenvolvedores destacaram a evolução: em demonstrações, o GPT-5 conseguiu gerar sites completos e até jogos simples a partir de comandos únicos. Outro ponto é a velocidade: a espera por respostas longas e complexas foi reduzida.

A OpenAI ainda ressaltou melhorias em áreas específicas, como saúde. Segundo a empresa, o GPT-5 oferece maior confiabilidade em respostas sobre o tema, algo que pode ampliar o alcance da ferramenta entre usuários comuns.

Entre expectativa e realidade

O episódio mostra como o peso da expectativa pode influenciar a percepção do público. O lançamento foi marcado por ruído e críticas, mas também reforçou a capacidade da OpenAI de ajustar rapidamente suas decisões diante da pressão dos usuários. “No fim, eles transformaram a irritação dos usuários em um processo de testes. Isso deve render correções importantes no futuro”, avalia Zanchettin.

Se não entregou a “Estrela da Morte” prometida nas entrelinhas, o GPT-5 ao menos consolidou avanços técnicos importantes. Ainda longe de uma superinteligência, mas mais rápido, seguro e com menor propensão a erros, o modelo mostra que a evolução da inteligência artificial pode ser menos espetacular, mas igualmente relevante para o uso cotidiano.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Tecnologia

Novo dispositivo cerebral é o primeiro a transformar o pensamento em fala e escrita
Grupo de pesquisadoras caça meteoritos Brasil afora para preservá-los
https://www.osul.com.br/chatgpt-5-saiba-por-que-a-atualizacao-irritou-tantos-usuarios-e-o-que-ela-realmente-traz-de-novo/ ChatGPT-5: saiba por que a atualização irritou tantos usuários e o que ela realmente traz de novo 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Política Investigado pela Polícia Federal por stalking enviou fotos íntimas para a senadora Soraya Thronicke
Pode te interessar

Tecnologia Novo dispositivo cerebral é o primeiro a transformar o pensamento em fala e escrita

Tecnologia O que pais podem fazer para proteger os filhos dos riscos das redes sociais

Tecnologia iPhone 17: saiba o que é Liquid Glass, que deve mudar visual do novo celular da Apple

Tecnologia Europa lança supercomputador que ocupa metade de um campo de futebol; veja detalhes