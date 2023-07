Geral Chefe da inteligência do Reino Unido diz que Putin fez acordo com líder do grupo mercenário e afirma que o presidente russo negociou para salvar a própria pele

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

O grupo Wagner é comandado por Yevgeny Prigozhin, um oligarca russo de 61 anos. (Foto: Reprodução)

O chefe da agência de inteligência britânica, MI6, disse na quarta-feira que o presidente russo Vladimir Putin “fechou um acordo” com Yevgeny Prigojin, fundador do grupo mercenário Wagner, durante o motim fracassado no mês passado.

A declaração de Richard Moore, chefe do MI6, ocorreu em um raro discurso em Praga, durante um evento organizado pelo jornal Politico, e trazem a visão da inteligência ocidental sobre a revolta impressionante, mas de curta duração, de Prigojin.

O líder do grupo encenou um motim contra a cúpula militar de Moscou e os mercenários marcharam em direção à capital antes de pararem abruptamente. Mais de duas semanas depois, o Kremlin revelou que Prigojin e outros líderes do Wagner haviam se reunido com Putin por três horas nos dias seguintes ao fim da rebelião.

“Acho que ele provavelmente se sente sob alguma pressão”, disse Moore sobre Putin. “Prigojin era sua criatura, totalmente criada por Putin, e mesmo assim ele se voltou contra ele. Ele realmente não lutou contra Prigojin; ele fez um acordo para salvar sua pele usando os bons serviços do líder da Bielorrússia.”

Moore também refletiu sobre a natureza surpreendente da marcha das forças do grupo Wagner em direção a Moscou, a rapidez com que pararam e a aparente fuga de Prigojin – até agora – do destino sombrio de muitos críticos do Kremlin.

Sua localização tem sido bastante incerta desde a revolta. Sabe-se que Prigojin passou vários dias na Rússia depois disso, e num vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram na quarta-feira ele aparece na Bielorrússia. O New York Times verificou que o vídeo foi gravado na noite de terça-feira em um acampamento improvisado do Wagner a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Minsk.

“Prigojin começou aquele dia como um traidor no café da manhã. Ele foi perdoado no jantar e, alguns dias depois, foi convidado para tomar chá”, disse Moore à plateia. “Portanto, há algumas coisas que até mesmo o chefe do MI6 acha um pouco difícil tentar interpretar, em termos de quem está dentro e quem está fora.”

Na semana passada, Putin disse que as tropas do Wagner poderiam continuar lutando ao lado do Exército russo na Ucrânia, mas sem seu líder.

“Ele está claramente sob pressão”, disse Moore sobre Putin. “Não se faz com que um grupo de mercenários avance pela autoestrada em direção a Rostov e chegue a 125 quilômetros de Moscou, a menos que não tenha previsto que isso aconteceria.”

Moore não foi a única autoridade britânica a se pronunciar sobre a situação de Putin na quarta-feira. O ministro britânico das Relações Exteriores, James Cleverly, falando no Fórum de Segurança de Aspen, disse que não importa “como Putin tenta fazer isso, uma tentativa de golpe nunca é uma boa aparência”.

Ele também disse que as informações detalhadas sobre as fissuras entre as elites russas são limitadas, mas que há “indicadores de que as coisas não estão bem”.

A Rússia acabou se retirando do Afeganistão porque a pressão interna russa se tornou insuperável, disse Cleverly, referindo-se ao conflito de uma década que terminou em 1989.

“E estamos vendo algumas evidências de que algo semelhante está acontecendo”, acrescentou.

Cleverly afirmou que a rebelião evidenciou que as afirmações de Putin de que a Rússia estaria mais comprometida com uma longa guerra na Ucrânia do que o Ocidente são falsas.

“O que Prigojin disse em voz alta é o que todos nós sabíamos instintivamente: essa foi uma invasão totalmente injustificada e desnecessária”, acrescentou. “Isso foi motivado pelo ego e pela ambição de Vladimir Putin. Nunca houve qualquer risco ou ameaça à pátria russa ou ao povo russo.” As informações são do jornal The New York Times.

