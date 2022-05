Mundo Chefe de Direitos Humanos da ONU deve visitar China pela primeira vez desde 2005

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Ela visitará a China entre os dias 23 a 28 de maio. Foto: ONU/Divulgação Ela visitará a China entre os dias 23 a 28 de maio. (Foto: ONU/Divulgação) Foto: ONU/Divulgação

A chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Michelle Bachelet, visitará a China na próxima semana, disso o ministro de Relações Exteriores nesta sexta-feira (20), o que tornaria esta a primeira visita do tipo desde 2005, e levantaria temores entre grupos ocidentais de que o ato seja encarado como um endosso aos registros de direitos na China.

O escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse no início da semana que a viagem incluiria uma visita ao extremo oeste da China, em Xinjiang, onde o comissariado acredita que membros da minoria étnica dos uigures foram detidos ilegalmente, maltratados e forçados a trabalhar.

A China negou as acusações do Ocidente de trabalho forçado e genocídio contra os uigures, e alertou outros países para que não se envolvessem com os assuntos internos da China ao criticar as ações em Xinjiang.

A Human Rights Watch disse na sexta-feira (20) que ela e outras organizações de direitos têm preocupações de que o governo chinês “manipularia a visita como uma façanha de relações públicas”.

Bachelet também visitaria a cidade de Guangzhou, ao sul da China, mas não iria para a capital Pequim, devido à pandemia da Covid-19, disse o escritório.

Ela visitará a China entre os dias 23 a 28 de maio, a primeira representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a aterrissar no país desde Louise Arbour, em 2005.

