Polícia flagra duas mulheres transportando mais de 4 milhões de reais em cocaína, em Palmares do Sul

20 de maio de 2022

Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Brigada Militar e a Polícia Civil, prendeu, nesta sexta-feira (20), duas mulheres que transportavam 20 tabletes de cocaína e 15 de pasta-base. A ação ocorreu em Palmares do Sul, no Litoral Norte do Estado. De acordo com a PRF, os entorpecentes equivalem a mais de 4 milhões de reais.

Após o recebimento de informações sobre um veículo suspeito de estar transportando drogas, foi montada uma operação no entorno de Palmares do Sul. O Renegade, ocupado por duas mulheres, foi localizado pelos policiais e interceptado na RST 101.

Durante a abordagem, com apoio do Canil da BM, os policiais localizaram os 35 tabletes de cocaína e pasta-base, totalizando 36,7 kg, escondidos em um compartimento oculto no assoalho do carro.

