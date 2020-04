Política “Chega da velha política. Acabou a patifaria”, diz Bolsonaro durante manifestação em Brasília

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Pessoas se aglomeraram em frente ao quartel do Exército em Brasília Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em cima da caçamba de uma caminhonete, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro discursou neste domingo (19) para manifestantes que participavam de um ato em defesa do seu governo e contra o fechamento do comércio no País. Algumas pessoas, com faixas, pediam uma nova intervenção militar no Brasil.

“Chega da velha política. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, declarou Bolsonaro. “Todos têm que ser patriotas, acreditar e fazer sua parte para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais que direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo País de vocês”, prosseguiu o presidente.

O discurso de Bolsonaro provocou aglomeração em meio à pandemia de coronavírus. “Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil”, afirmou Bolsonaro diante de uma multidão.

“Todos no Brasil tem que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela Pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil”, declarou.

Porto Alegre

Além de Brasília, manifestações em apoio a Bolsonaro e contra a paralisação da economia em razão do isolamento social foram realizadas neste domingo em outras cidades do País, entre elas Porto Alegre. Na Capital gaúcha, o ato ocorreu no Centro.

