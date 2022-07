Rio Grande do Sul Chegada de frente fria reforça instabilidade no Rio Grande do Sul neste sábado

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Chove forte em muitas cidades gaúchas, com altos volumes em curto período. Foto: Giulian Serafim/PMPA Chove forte em muitas cidades gaúchas, com altos volumes em curto período. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A entrada de uma frente fria vai reforçar a instabilidade no Rio Grande do Sul neste sábado (16), alerta a MetSul Meteorologia. Todas as regiões devem ter chuva, que deve ser forte em muitas cidades, com altos volumes em um curto período. Há possibilidade de temporais isolados e granizo.

A massa de ar frio provoca temperatura baixa, inicialmente no Oeste. Por isso, grande parte do território gaúcho vai terminar o dia com frio, depois de um começo de sábado abafado. Em Porto Alegre, a mínima é de 15ºC, e a máxima chega a 22ºC.

Na Capital, os ventos e rajadas serão sentidos no fim do dia e no começo do domingo, quando o ar frio toma conta do Sul do Brasil, trazendo um dia de temperatura baixa mesmo à tarde e com sol.

A segunda-feira (18) vai amanhecer com frio intenso e geada na maioria das cidades gaúchas. A Serra do Sudeste e os Campos de Cima da Serra devem ter marcas abaixo de zero.

Mínimas e máximas no RS neste sábado

Torres 18ºC / 25ºC

Caxias do Sul 13ºC / 22ºC

São Miguel 12ºC / 23ºC

Santa Rosa 10ºC / 22ºC

Vacaria 13ºC / 20ºC

Uruguaiana 9ºC / 16ºC

Pelotas 10ºC / 17ºC.

