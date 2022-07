Porto Alegre Porto Alegre amplia viagens nas linhas T10 e T11 a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Décima etapa do programa Mais Transporte terá um incremento de quatro viagens. Foto: Alex Rocha/PMPA Décima etapa do programa Mais Transporte terá um incremento de quatro viagens. (Foto: alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir desta segunda-feira (18), a prefeitura de Porto Alegre amplia a oferta de horários nas linhas T10 Triângulo Antônio de Carvalho e T11 3º Perimetral. A décima etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de quatro viagens. As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC ). Em tempo real, a localização pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Resumo das alterações

Linha T10 Triângulo Antônio de Carvalho

Acréscimo de uma viagem por dia, no sentido Leste-Norte às 22h30, saindo do Campus da UFRGS.

Linha T11 Terceira Perimetral

Acréscimo de três viagens por dia, com novos horários nas faixas das 6h e 7h no sentido Norte-Sul.

