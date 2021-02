Porto Alegre Chegam a Porto Alegre mais 9,2 mil doses da vacina CoronaVac

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Chegada do segundo lote dos imunizantes. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre recebeu nesta segunda-feira (1º), a segunda remessa da vacina CoronaVac, com 9.220 doses. O imunobiológico será utilizado para garantir a primeira dose do público prioritário constituído por idosos acamados, idosos residentes em instituições de longa permanência (e funcionários desses locais), pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas e população indígena aldeada. A definição do público-alvo está na Resolução 009/21, emitida pela Secretaria Estadual de Saúde.

Com o quantitativo recebido nesta segunda-feira, sobe para 60.820 o número de doses da vacina chinesa na Capital. Além dessa vacina contra Covid-19, Porto Alegre recebeu 32 mil doses da Astrazeneca/Universidade de Oxford. A Coronavac é produzida no Brasil em parceria do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac. A Astrazeneca, é produzida pela Fiocruz, em parceria com o laboratório AstraZeneca/Oxford.

Vacinação no sábado

No total, 735 pessoas foram vacinados contra Covid-19 sábado (30) por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Foram três campos de ação ao longo do dia: no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, Centro de Saúde IAPI e equipes volantes das regiões Centro e Nordeste/Humaitá/Noroeste/Ilhas. Até este sábado, Porto Alegre imunizou com a CoronaVac 39.966 pessoas, o que representa 39,50% do público alvo. A evolução do processo de vacinação em Porto Alegre pode ser acompanhada no vacinômetro da prefeitura.

No Centro de Saúde IAPI, coletadores de exames PCR que trabalham em laboratórios e drogarias somaram 271 doses aplicadas. Equipes volantes da Nordeste/Humaitá/Noroeste/Ilhas vacinaram mais 76 idosos acamados e 53 cuidadores.

No Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, onde teve continuidade o trabalho de vacinação de trabalhadores de ambulâncias de serviços privados da Capital, foram 96 doses.

E na abrangência da Gerência Centro, equipes volantes do Centro de Saúde Santa Marta vacinaram 110 idosos acamados e 84 cuidadores, além de 45 idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência.

A ação da SMS contou com parceria da UFRGS, Exército Brasileiro, Unisinos e Uniritter. A pró-reitoria da UFRGS cedeu cinco veículos para apoio das equipes. O Exército cedeu dez veículos e cinco técnicos de enfermagem. As universidades também foram representadas por voluntários, acadêmicos dos curso de enfermagem e medicina.

A primeira remessa da vacina CoronaVac para Porto Alegre garante a imunização de mais de 51 mil pessoas. No momento, não há aplicação nas unidades de saúde.

