Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

O CT colorado fica à beira do lago. Gramados em que os atletas treinam ficaram submersos Foto: Rádio Grenal O CT colorado fica à beira do lago, gramados em que os atletas treinam ficaram submersos. (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

As chuvas constantes em Porto Alegre afetaram também o CT Parque Gigante do Inter. Com a elevação do nível do Guaíba, boa parte do complexo, em Porto Alegre, ficou completamente alagada, incluindo os campos de treinamento.

As águas do Rio Guaíba invadiram a orla em Porto Alegre, causando inundações na Capital gaúcha nesta quarta-feira (27). Conforme dados obtidos pela Sala de Situação da Defesa Civil da Capital, via satélite, o nível das águas do Guaíba está em 3 metros e 17 centímetros. A medição é 17 centímetros de inundação acima do permitido.

A delegação do clube gaúcho viajou no início da noite de terça-feira (26) para o Rio de Janeiro. Na noite desta quart-feira, o Colorado encara o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

O clube se manifestou sobre os alagamentos no CT e disse que o local está restrito. Além disso, o Inter colocou o Gigantinho à disposição do poder público para ajudar desabrigados. Funcionários e sócios estão recebendo.

Confira a nota “O Inter informa que o alagamento que afeta a cidade também atinge o Parque Gigante. O acesso ao local está restrito por questões de segurança. Preocupado e solidarizado com a situação, o Inter ofereceu ao poder público a utilização do Gigantinho para desabrigados”.

2023-09-27