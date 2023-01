Futebol Chelsea anuncia contratação de Mudryk, joia do Shaktar Donestk, por 550 milhões de reais

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aos 22 anos, Mudryk é uma das grandes promessas do futebol ucraniano. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mudryk, joia de 22 anos do Shakhtar Donetsk, vai para o futebol inglês. Para Londres. Mas não para o Arsenal, que batalhou por sua contratação nas últimas semanas. Para o Chelsea. O clube ucraniano anunciou nesse sábado (14) que tem um princípio de acordo com o time azul. Segundo a imprensa inglesa, o valor da transferência pode chegar a 100 milhões de euros (R$ 550 milhões).

O Chelsea aplicou o famoso “chapéu” no rival, termo usado no futebol quando um clube contrata um jogador que estava próximo de ir para outra equipe. Ao longo dos últimos dias, o Arsenal fez diferentes ofertas ao Shakhtar para contar com o meia-atacante Mudryk.

No Twitter, o time ucraniano divulgou que estava perto de fechar com o Chelsea. O perfil do clube londrino republicou a mensagem, com um emoji:

O presidente do FC Shakhtar, Rinat Akhmetov, e o co-proprietário do Chelsea, Behdad Eghbali, discutiram a transferência de Mykhailo Mudryk para o Chelsea FC hoje. As partes estão próximas de fechar um acordo pela transferência do jogador para o clube.

A última proposta do Arsenal foi de 70 de milhões de euros (R$ 388 milhões), mais bônus. Mas os Blues levaram a melhor. Ofereceram o mesmo valor fixo, mas somados aos bônus, chegaram ao montante de 100 milhões de euros (R$ 550 milhões). A informação foi dada por veículos com o portal The Athletic, a emissora Sky Sports e o jornalista italiano especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano.

O atleta viajou neste sábado para Londres Segundo Fabrizio Romano, a preferência de Mudryk era o Arsenal, mas o Shakhtar Donetsk só aceitava liberá-lo para o clube que chegar aos 100 milhões de euros.

Aos 22 anos, Mudryk é uma das grandes promessas do futebol ucraniano. Na atual temporada, o jogador tem 18 jogos, com 10 gols e oito assistências pelo Shakhtar Donetsk. Além do Arsenal, o Real Madrid também demonstrou interesse no jogador.

Longe da disputa pelo G-4 na Premier League, o Chelsea sofre com inúmeras lesões na temporada. O clube foi quem mais gastou na janela de transferências do meio do ano, 278,9 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), e promete manter o posto no atual período para transações, em janeiro.

O time de Graham Potter acertou até aqui, em 2023, as contratações de João Félix, Andrey Santos, Badiashile e Datro Fofana. A expectativa é de uma completa reformulação do elenco para a próxima temporada. Do elenco atual, Jorginho, Kanté, Thiago Silva e Zakaria estão nos últimos meses de contrato. Outros também podem ser negociados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol