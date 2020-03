Mundo China anuncia 22 mortes por coronavírus e queda no número de novos casos

9 de março de 2020

As autoridades de saúde informaram 40 novos casos confirmados, a maioria na província de Hubei, epicentro da epidemia Foto: Reprodução As autoridades de saúde informaram 40 novos casos confirmados, a maioria na província de Hubei, epicentro da epidemia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A China anunciou nesta segunda-feira (09) mais 22 mortes provocadas pelo novo coronavírus, enquanto o número diário de infecções por COVID-19 registrou o menor nível desde o início da compilação de dados em janeiro.

As autoridades de saúde informaram 40 novos casos confirmados, a maioria na província de Hubei, epicentro da epidemia. As 22 novas mortes – 21 delas em Hubei – elevam o número de mortes no país a 3.119. Mais de 80.700 pessoas foram infectadas na China continental.

Os novos casos reportados por Hubei registraram que durante várias semanas. Todos os novos casos registrados nesta segunda-feira aconteceram em Wuhan, capital da província e berço da epidemia no fim de 2019.

O complexo da Disney em Xangai reabriu parcialmente nesta segunda-feira, mais de um mês depois de fechar as portas devido à epidemia de COVID-19. O parque de diversões do complexo permanece fechado, mas um número limitado de lojas, restaurantes e um hotel retomaram as atividades, informou o grupo americano em comunicado.

A Disney explicou que medidas estritas de higiene serão aplicadas a funcionários e visitantes. Os clientes devem passar por um controle de temperatura na chegada ao complexo e usar máscara o tempo todo.

