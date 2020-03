Mundo Mensagens complicam situação de empresária que ajudou Ronaldinho Gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

A esposa do empresário Wilmondes Sousa Lira – que teria levado os documentos falsos a Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis – Paola Oliveira, entregou à Justiça as mensagens e gravações que demonstram que teria sido Dalia López quem teria se encarregado de produzir e confeccionar os documentos para os brasileiros.

Em sua edição desta segunda-feira (09), o jornal ABC Color revelou parte do conteúdo dessas mensagens. As mensagens de WhatsApp enviadas por López a Oliveira mostravam fotos dos documentos prontos e textos em que comemorava sua influência junto às autoridades que confeccionam passaportes.

Ambos foram obtidos ilegalmente, sem os requisitos que são pedidos a qualquer cidadão paraguaio, entre eles, os de comparecer presencialmente no órgão emissor e apresentar uma documentação específica.

As revelações complicam ainda mais a situação de Dalia López, que já tem pedido de prisão decretado. Além do caso dos dois brasileiros, ela é investigada por lavagem de dinheiro.

Segundo informou seu advogado, Marcos Estigarribia, Lópezse entregaria ainda nesta segunda-feira à Justiça. Ronaldinho e Assis foram presos preventivamente no Paraguai na sexta-feira (06). De acordo com o Ministério Público local, eles entraram no país usando passaportes falsos.

