China anuncia a menor meta para o crescimento do PIB do país em mais de 30 anos

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Conforme o governo, a segunda maior economia do mundo "encontrará mais riscos e desafios".

O governo da China estabeleceu neste sábado (05) a menor meta para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do país em mais de 30 anos, com a advertência do primeiro-ministro Li Keqiang sobre uma perspectiva “grave e incerta” em relação à pandemia de coronavírus, ao declínio do setor imobiliário e à guerra na Ucrânia.

Li anunciou o objetivo modesto de crescimento ao redor de 5,5% – o menor desde 1991 – no discurso de abertura da sessão anual do Legislativo chinês. Ele afirmou que a segunda maior economia do mundo “encontrará mais riscos e desafios”. “Temos que continuar a superá-los”, completou.

A estabilidade econômica deve ser a “maior prioridade”, destacou Li. O crescimento da economia chinesa registrou uma desaceleração considerável nos últimos anos em comparação com o “boom” das décadas anteriores, com avanços que em alguns momentos superaram 10%.

Em 2021, a economia chinesa cresceu 8,1%, a maior expansão desde 2011. O aumento foi impulsionado por exportações robustas.

