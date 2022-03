Rio Grande do Sul Polícia gaúcha divulga orientações sobre como proceder nos casos de contas do Instagram hackeadas

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Usuários da rede social são alvos de criminosos virtuais

Diante do crescente número de golpes aplicados pela internet, em especial por meio do Instagram, a Polícia Civil gaúcha divulgou orientações à população sobre como agir nos casos de contas hackeadas na rede social.

Para o sistema iOS, proceda da seguinte forma:

– Crie uma nova conta de e-mail.

– Saia de todas as contas que estiver logado.

– Acesse o aplicativo Instagram.

– Coloque o nome da conta invadida e clique em “esqueci a senha”.

– Coloque seu nome de usuário e marque “preciso de mais ajuda”.

– Marque a opção “receber uma mensagem com o final do seu telefone” e solicite o código de segurança.

– Caso a verificação em duas etapas esteja habilitada, marque “tentar de outra forma”.

– Escolha a opção “obtenha suporte”.

– Marque “minha conta foi invadida”.

– Caso o perfil tenha uma foto sua, marque a primeira opção; caso seja uma conta comercial e não tenha identificador, marque a segunda opção.

– Coloque o e-mail novo criado. Caso insira uma conta antiga, poderá ocorrer um erro.

– Faça uma selfie de vídeo em local claro e clique em enviar. Você receberá uma confirmação e um link de recuperação no e-mail informado. Caso não seja aceito, reenvie.

Para o sistema operacional Android, proceda da seguinte forma:

– Acesse o Instagram e insira o nome do usuário. Caso o hacker tenha alterado, insira o novo usuário. Clique em “obtenha ajuda para entrar”.

– Coloque o nome do usuário, e-mail ou telefone e marque “preciso de mais ajuda”. Não clique em avançar.

– Assinale “não consigo acessar este e-mail ou número de telefone”.

– Marque “minha conta foi invadida” e avançar.

– Marque “sim, eu tenho uma foto minha na minha conta” e avançar.

– Informe um e-mail para contato. Caso ocorra algum problema, crie outro e-mail.

– Após receber um código de confirmação, insira e aperte confirmar.

– Aperte em avançar para iniciar a gravação de uma selfie de vídeo.

– Siga as instruções para completar a selfie. Caso ocorra algum problema ao finalizar, faça novamente. Caso tenha iniciado utilizando o nome do usuário, tente começar usando o número do telefone ou e-mail. Outra recomendação é instalar uma versão anterior do Instagram no smartphone e repetir o processo.

– Não conseguiu recuperar mesmo assim? Faça uma notificação extrajudicial ou ingresse na Justiça para obter uma ordem de recuperação.

