Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Maior manobra já realizada na área inclui lançamento de 16 mísseis balísticos e deve durar até domingo (7). (Foto: Ministério da Defesa da China)

As Forças Armadas chinesas iniciaram nesta quinta-feira (4) exercícios militares com munição real em torno de Taiwan, nas maiores manobras de guerra já realizadas pela China na região, representando na prática um teste para um bloqueio naval e aéreo da ilha autogovernada que Pequim considera parte integral do seu território.

Os exercícios começaram à 12h locais (1h no Brasil) e vão durar até as 12h de domingo (13h no Brasil), segundo a emissora estatal CCTV. Eles foram anunciados há dois dias, em represália à visita a Taiwan da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, que a China considerou uma violação da sua soberania e um estímulo à independência da ilha.

“Durante esses exercícios de combate reais, seis zonas principais ao redor da ilha foram selecionadas e, no período, todos os navios e aeronaves não devem entrar nas áreas marítimas e no espaço aéreo relevantes”, informou a CCTV. Umas das zonas fica a apenas 20 quilômetros de Kaohsiung, a principal cidade do Sul de Taiwan.

A ilha de Taiwan é separada do separada do território continental chinês por um estreito vital para a navegação comercial, que em sua largura máxima tem 180 quilômetros de extensão e, na mínima, 130 quilômetros.

De acordo com o Ministério da Defesa chinês, 16 mísseis balísticos do tipo Dong Feng foram disparados em águas ao norte, sul e leste da ilha. Quatro deles, de forma inédita, sobrevoaram o território, segundo o governo local.

O ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, disse que cinco dos mísseis caíram em sua zona econômica exclusiva.

O Comando Leste do Exército de Libertação do Povo sugeriu, em dois comunicados curtos, que as manobras terminaram por hoje (quinta). Os comunicados confirmam o lançamento de “múltiplos” mísseis, em “ataques de precisão” em “áreas específicas” do Estreito de Taiwan, e informam que o bloqueio aéreo e naval foi suspenso.

“Todos os mísseis atingiram o alvo com precisão, testando os ataques de precisão e o domínio da área. Toda a missão de treinamento com munição viva foi completada com sucesso, e os controles relevantes do espaço aéreo e naval foram suspensos”, dizem os comunicados, que não deixam claro se os exercícios continuarão nos próximos dias.

As autoridades taiwanesas chamaram as ações de “irracionais” e de “ameaça à paz”. Elas disseram que estão monitorando de perto os exercícios militares da China e que suas forças estão se preparando para um conflito, mas não vão tomar a iniciativa.

“O Ministério da Defesa Nacional sustenta que manterá o princípio de se preparar para a guerra sem buscar a guerra, com a atitude de não escalar o conflito ou causar disputas”, disse a pasta em comunicado.

Mais de 40 voos de e para Taiwan foram cancelados, segundo o jornal local China Times, mas o aeroporto de Taipé informou que os cancelamentos “não necessariamente” têm a ver com os exercícios chineses.

A agência Bloomberg informou que navios comerciais continuaram a trafegar pelo estreito, com pelo menos 15 deles na região ao meio-dia desta quinta, na hora local. Porém, segundo a agência, nenhum deles estava em áreas próximas à costa chinesa. Ainda de acordo com a Bloomberg, algumas companhias recomendaram que suas embarcações mudassem de rota.

Enquanto isso, a Marinha dos EUA divulgou que o porta-aviões USS Ronald Reagan estava realizando operações programadas no Mar das Filipinas, no Pacífico Ocidental, um trecho de 5,7 quilômetros quadrados de oceano, que inclui águas ao sudeste de Taiwan.

Pequim defendeu as manobras como “justas e necessárias” e culpou os Estados Unidos e seus aliados pela escalada.

“Na atual disputa por causa da visita de Pelosi a Taiwan, os Estados Unidos são os provocadores e a China é a vítima”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, agradeceu aos países do Grupo dos Sete (G7), formado por grandes economias aliadas dos EUA, por “apoiarem a paz e a estabilidade regionais”, depois que o grupo pediu à China que resolva as tensões no Estreito de Taiwan de maneira pacífica.

Tsai, em um post no Twitter, escreveu: “Taiwan está empenhada em defender o status quo e nossa democracia. Trabalharemos com parceiros que pensam da mesma forma para manter um Indo-Pacífico livre e aberto”.

A presidente taiwanesa tem relações conturbadas com Pequim desde que foi eleita, em 2016, por não aceitar o chamado “consenso de 1992”, pelo qual os dois lados aceitam o princípio de “uma só China”, mas a ilha pode manter o sistema de autogoverno.

“O anúncio dos exercícios militares chineses representa uma clara escalada em relação à última crise no Estreito de Taiwan, em 1995-1996”, disse Amanda Hsiao, analista de China do centro de estudos International Crisis Group, referindo-se à última vez em que Pequim testou mísseis no estreito.

