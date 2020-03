Notas Mundo China fecha acesso ao Everest por temor do coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

A China cancelou as permissões para escalar o Everest devido à pandemia de coronavírus, anunciaram nesta quinta-feira organizadores da expedição, a poucas semanas do início da alta temporada. A maior montanha do planeta é acessível pela China por seu flanco norte e pelo Nepal a partir do sul.

