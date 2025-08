Economia China habilita mais de 180 empresas brasileiras a exportar café para o país asiático

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Atualmente, os Estados Unidos são o principal destino das exportações do produto Foto: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil Atualmente, os Estados Unidos são o principal destino das exportações do produto. (Foto: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil) Foto: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

A China habilitou 183 novas empresas brasileiras de café a exportar o produto para o país asiático. O anúncio foi feito pela embaixada chinesa no Brasil nas redes sociais. Segundo a publicação, a medida tem validade de cinco anos e está em vigor desde 30 de julho, mesmo dia em que os Estados Unidos assinaram a ordem que oficializou o tarifaço contra o Brasil.

O comunicado ocorreu em um momento de incertezas para os exportadores do produto. O governo de Donald Trump anunciou que, a partir desta quarta-feira (6), as exportações do café brasileiro para os Estados Unidos passarão a serem taxadas em 50%.

Atualmente, os Estados Unidos são o principal destino das exportações do produto. Em 2024, os norte-americanos importaram cerca de 23% de café brasileiro, especialmente da variedade arábica, insumo essencial para a indústria local de torrefação.

Nos seis primeiros meses de 2025, as exportações de café para os EUA totalizaram 3.316.287 sacas de 60 quilos. Enquanto o país lidera as compras do produto brasileiro, a China ocupa a décima colocação nesse ranking. No mesmo período, foram exportadas 529.709 sacas de 60 quilos para o país asiático – um número 6,2 vezes menor do que o volume vendido aos EUA. Os dados são do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

