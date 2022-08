Mundo China lança um misterioso avião espacial

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Autoridades de Pequim mencionam "espaçonave reutilizável com fins pacíficos". (Foto: Reprodução)

Observadores internacionais relatam que a China lançou nesta semana um misterioso avião espacial reutilizável, com desenho e finalidade similares ao Boeing X-37B da força espacial dos Estados Unidos. O ponto de lançamento foi o centro de satélites de Jiuquan, mas não há outras informações sobre o procedimento.

Definido como um “espaçoplano”, o veículo foi levado para fora dos limites da atmosfera terrestre por um foguete normalmente usado no envio de astronautas à estação espacial Tiangong, a bordo das espaçonaves Shenzhou.

Há poucos dados oficiais sobre a aeronave. Conforme as autoridades de Pequim, trata-se de uma “espaçonave reutilizável que será usada na exploração pacífica do espaço e validação de tecnologias em órbita”.

Também não se sabe qual a tecnologia utilizada para propulsão ou sua capacidade de alterar a própria órbita. O pouso deve acontecer na própria China, em data ainda não especificada. Um possível local é Lop Nur, um lago seco próximo à Mongólia e que abriga uma antiga base de testes nucleares.

Em 7 de julho o espaçoplano norte-americano X-37B bateu seu próprio recorde de permanência no espaço ao completar 785 dias (dois anos, um mês e 25 dias) em órbita da Terra. Ainda não se sabe qual será a contagem final, já que o veículo continua no espaço e uma data para retorno não foi informada.

Desenvolvido pela Boeing, trata-se de um veículo não tripulado que se parece com uma versão em miniatura dos ônibus espaciais, medindo 8,8 metros de comprimento, 2,9 metros de altura e com envergadura de 4,6 metros. Durante o lançamento ele pesa apenas 4,5 toneladas.

Assim como os ônibus espaciais, o X-37B é lançado a bordo de foguetes como o Falcon 9 e pousa como um avião em uma pista de pouso convencional. Mas em contraste com sua fonte de inspiração, a espaçonave não é tripulada, sendo operada remotamente por uma equipe em solo.

Experiência

O programa espacial do gigante asiático tem demonstrado avanços. Um das notícias mais recentes está relacionada ao plano de cultivar arroz em sua estação espacial.

Recentemente acoplado ao módulo central da nova estação espacial chinesa, o novo módulo Wentian levou ao espaço o arroz Xiaowei, variedade especialmente criada em laboratório. Se a ideia der certo, os astronautas a bordo da estação vão precisar de pausas ocasionais em meio às atividades para trabalhar em “colheitas espaciais”.

Criado pela Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, o Xiaowei tem tamanho mais adequado para ser cultivado na estação espacial do país oriental. “Essa espécie de arroz é curta, mede de 20 a 30 cm”, explicou um membro da entidade. “Foi inicialmente desenvolvida para pesquisas teóricas, para que as pessoas possam cultivá-la em qualquer lugar.”

O módulo conta com quatro gabinetes de experimentos científicos, que serão dedicados principalmente a pesquisas relacionadas à ciência da vida espacial e os fatores que podem afetá-la. “No céu, há fatores como microgravidade e, provavelmente, radiação”, observou Zhang Tao, chefe da equipe de instrumentação de ciências da vida espacial do Instituto de Tecnologia de Xangai.

Ele destacou que, por isso, haverá diferenças no ciclo de crescimento, resultados e até no ciclo de floração, e a situação da semeadura será diferente. “Em termos de processo, é muito valioso para a pesquisa científica”, ressaltou. No Wentian, por exemplo, o gabinete experimental de ecologia da vida, sozinho, conta com cinco plataformas experimentais, cada uma com objetos experimentais variados.

Já Cang Huaixing, pesquisador do Centro de Engenharia e Tecnologia de Aplicação Espacial da Academia Chinesa de Ciências, considera que o experimento de cultivo do arroz representa uma iniciativa de grande importância para a produção de alimentos na Lua e em Marte, no futuro.

O cultivo de vegetais no espaço já é realidade a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). A colheita mais recente, em dezembro, foi de pimentas que, após análise, foram usadas para preparar um jantar mexicano para os astronautas.

