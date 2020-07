Mundo China manda fechar consulado dos Estados Unidos em retaliação a Donald Trump

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Trump acusa a China de espionagem Foto: Shealah Craighead/The White House Trump acusa a China de espionagem. (Foto: Shealah Craighead/The White House) Foto: Shealah Craighead/The White House

O governo da China ordenou, nesta sexta-feira (24), o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no Sudoeste do país asiático. O anúncio foi feito poucas horas antes de terminar o prazo dado por Washington para o governo chinês encerrar a sua missão diplomática em Houston, no Texas.

A decisão é “uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos EUA”, informou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da China.

O consulado americano em Chengdu, inaugurado em 1985, tem 200 funcionários e cobre o Sudoeste da China, incluindo a Região Autônoma do Tibete.

O Ministério de Relações Exteriores da China não especificou até quando a representação diplomática americana terá que ser fechada efetivamente. No caso de Houston, Donald Trump deu 72 horas aos diplomatas chineses.

O governo americano mandou fechar a embaixada em Houston após, segundo o governo dos EUA, dois hackers tentarem roubar informações sobre pesquisas de vacinas contra a Covid-19 a mando de serviços de espionagem do governo chinês. O Departamento de Estado dos EUA afirmou que a medida tinha o objetivo de proteger a “propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos”.

Na quinta (23), o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que o consulado chinês em Houston era “um centro de espionagem chinesa” e de “roubo de propriedade intelectual”.

