Mundo China pede que os Estados Unidos “eliminem completamente” as tarifas recíprocas

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Declaração foi dada pelo Ministério do Comércio chinês neste domingo (13) Foto: Reprodução Declaração foi dada pelo Ministério do Comércio chinês neste domingo (13).(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A China pediu aos Estados Unidos, neste domingo (13), que “eliminem completamente” suas tarifas recíprocas.

Em um comunicado oficial, o Ministério do Comércio chinês comentou a decisão anunciada pelo governo Donald Trump nesta sexta-feira (11), de isentar celulares, computadores e outros produtos eletrônicos das tarifas. Afirmou que foi um “pequeno passo” e que a China estava “avaliando o impacto” dela.

“Instamos os Estados Unidos (…) a tomarem medidas importantes para corrigir seus erros, eliminar completamente a prática errônea de tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo”, disse o porta-voz do ministério no texto.

As isenções beneficiarão empresas de tecnologia dos EUA, como Nvidia e Dell, assim como a Apple, que fabrica iPhones e outros produtos de ponta na China. A maioria dos produtos chineses ainda enfrenta uma tarifa geral de 145% para entrar nos Estados Unidos.

Eletrônicos isentos

Ao anunciar a isenção, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA listou 20 categorias de produtos, que além dos celulares e computadores, incluem semicondutores, chips de memória e monitores de tela plana.

Os eletrônicos representam parte significativa das importações da China para os EUA. Em 2024, os smartphones foram a principal importação chinesa para o país, totalizando US$ 41,7 bilhões, e os laptops ficar em segundo lugar, com US$ 33,1 bilhões, de acordo com dados do US Census Bureau divulgados pela Reuters.

A isenção sobre esses produtos pode reduzir o impacto no bolso dos consumidores americanos e beneficiar grandes empresas do setor, segundo a agência de notícias Bloomberg. Analistas chamaram a exclusão tarifária de “a melhor notícia possível para investidores em tecnologia”, neste sábado (12).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/china-pede-que-os-estados-unidos-eliminem-completamente-as-tarifas-reciprocas/

China pede que os Estados Unidos “eliminem completamente” as tarifas recíprocas

2025-04-13