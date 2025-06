Mundo China repudia ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã

Chancelaria chinesa cita violação da Carta da ONU e se coloca à disposição para negociar um cessar-fogo. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

A Rússia condenou veementemente, nesse domingo (22), os ataques feitos pelos Estados Unidos às instalações nucleares no Irã, chamando o bombardeio de seu principal aliado no Oriente Médio de “irresponsável”. Pouco depois, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que “condena firmemente” o ataque, afirmando que eles contribuem para uma “escalada de tensões no Oriente Médio”.

“A decisão irresponsável de realizar ataques com mísseis e bombas no território de um Estado soberano, independentemente dos argumentos apresentados, viola flagrantemente o direito internacional”, afirmou a diplomacia russa em um comunicado. “A China apela a todas as partes no conflito, especialmente Israel, para que cessem o fogo o mais rápido possível”, publicou o Ministério das Relações Exteriores da China.

Documento que estabelece princípios nas relações internacionais, a Carta da ONU diz que os países-membros devem evitar “a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado”.

Na véspera, o secretário-geral da ONU, António Guterres, já havia feito um apelo para que os EUA respeitassem a carta e cumprissem “as normas do direito internacional”.

Desde o início do confronto entre Israel e Iră, o governo chinês adotou uma postura diplomática e defendeu a resolução do conflito por meio do diálogo. A China -2ª maior potência global- não está participando ativamente na guerra como os EUA.

O país asiático tem relações com o Iră e com Israel. Com os persas, existe um acordo de US$ 400 bilhões em investimentos em infraestrutura para a compra de petróleo. Com os israelenses, existem acordos no setor militar.

Na quinta-feira (19), o presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone com o líder russo, Vladimir Putin, e ambos concordaram sobre a necessidade de diminuir as tensões no Oriente Médio.

Tanto a China quanto a Rússia repudiaram os ataques israelenses que iniciaram o confronto, mas não deram qualquer indicativo de que vão intervir militarmente em favor do Irā.

Ataque dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado (21) que a Força Aérea norte-americana bombardeou 3 instalações nucleares do Iră. O ataque marcou a entrada dos norte-americanos na guerra entre Israel e Irã.

Segundo Trump, os ataques atingiram as instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Esfahan.

Em seu perfil na plataforma Truth Social, o republicano disse que os aviões já haviam deixado o espaço aéreo iraniano e estavam retornando “para casa”. Ele também deu parabéns aos “grandes guerreiros” do país e afirmou que “agora é o momento para a paz”. Declarou que “nenhuma outra força militar teria conseguido”.

Israel já bombardeou instalações nucleares, bases militares e alvos estratégicos iranianos. Os bombardeios atingiram diversos pontos do programa nuclear iraniano, incluindo oficinas de centrífugas, laboratórios e o reator de água pesada de Arak.

Em resposta, o Irã lançou 450 mísseis e 1.000 drones contra Israel, segundo estimativas do Exército israelense. A maioria dos projéteis foi interceptada pelo sistema de defesa aérea israelense. Mesmo assim, até agora 24 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em território israelense, conforme as autoridades locais. O Irã contabiliza pelo menos 430 mortos e 3.500 feridos.

