Brasil Duração de 4 minutos, incêndio, queda a 45 metros, oito mortos: saiba o que aconteceu entre o balão decolar e despencar em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Acidente foi filmado por moradores do Litoral Sul catarinense. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O voo do balão que incendiou e despencou com 21 pessoas a bordo em Praia Grande (SC) no sábado (21) durou quatro minutos dos 45 previstos no anúncio da Sobrevoar, empresa responsável pelo passeio. Logo que a estrutura subiu, as chamas começaram.

Entre os oito mortos, quatro se jogaram do balão em chamas a cerca de 45 metros de altura, e outros quatro morreram carbonizados. Cinco dos 13 sobreviventes se feriram, receberam atendimento no Hospital Nossa Senhora de Fátima e já tiveram alta.

O balão tinha capacidade para carregar até 27 pessoas ou 2.870 quilos. A empresa operava desde setembro de 2024 e tinha autorização da prefeitura para funcionar.

Em nota, a Sobrevoar disse que suspendeu as atividades e que o piloto tentou salvar todos a bordo.

As informações sobre a decolagem e a queda são da Polícia Civil com base nos depoimentos de seis sobreviventes, entre eles, o piloto do balão. As autoridades seguem apurando outros detalhes e aguardam o resultado da perícia.

Como aconteceu a queda

• O balão subiu por volta das 7h com 21 pessoas a bordo e, logo no início do passeio, começou a pegar fogo;

• O extintor que estava dentro do cesto do balão não funcionou, segundo informações que o piloto repassou à polícia;

• O balão começou a descer e, quando estava perto do solo, 13 dos 15 sobreviventes pularam, entre eles estava o piloto;

• Mais leve, a estrutura voltou a subir. Quatro dos mortos pularam a uma altura de cerca de 45 metros;

• As chamas aumentaram e o cesto, com outras quatro vítimas, despencou. Elas morreram carbonizadas;

• Os bombeiros foram chamados às 8h18.

Causa do incêndio

Segundo o piloto, as chamas começaram por causa de um maçarico que estava no cesto. O equipamento, de acordo com Tiago Luiz Lemos, agente responsável pela delegacia da cidade, é usado para iniciar a chama nos balões.

“Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [piloto] não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo e pegando fogo no cesto”, disse o investigador.

A Polícia Científica e outros órgãos de segurança foram até o local para fazer a perícia. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha.

Falha no extintor

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, falou sobre o acidente:

“Segundo o que foi identificado, o extintor não funcionou e não foi possível apagar [o fogo]. O balão, então, sobe um pouco e vai até o solo. Um conjunto de pessoas, que são 13, conseguem sair nesse primeiro momento. O balão acaba ficando leve em razão da saída dessas pessoas e sobe novamente”, disse.

Nesse domingo (22), Clóvis Rogério, advogado do piloto, afirmou que as causas do acidente só poderão ser confirmadas por meio de perícia e não confirmou as informações sobre o extintor e o maçarico.

Vítimas

Entre feridos, mortos e sobreviventes, 18 são moradores de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo. Entre eles há parentes, além de um patinador artístico, o primo de 2º grau do prefeito de Barão de Cotegipe (RS) e oftalmologista.

Fazia sol na região no momento do acidente, mas o delegado-geral afirma que havia previsão de instabilidade. A polícia vai apurar se as condições climáticas podem ter contribuído para o incêndio e queda.

Capital dos cânions

Praia Grande, que apesar do nome não é banhada pelo litoral, está no sul catarinense, região com a maior cadeia de cânions da América Latina e fica aos pés do trecho mais abrupto da Serra, onde estão alguns dos cânions mais famosos da região sul, como o Itaimbezinho e o Malacara.

A cidade, na divisa com o Rio Grande do Sul, tem potencial turístico e recebe turistas interessados em fazer voos de balão. Segundo a prefeitura, são dezenas de empresas credenciadas e mais de 7 mil pousos e decolagens por mês.

Praia Grande fica a 270 km de Florianópolis e a 230 km de Porto Alegre. A entrada da cidade é localizada a 21 km da BR-101, um importante corredor econômico da região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/duracao-de-quatro-minutos-incendio-queda-a-45-metros-oito-mortos-o-que-aconteceu-entre-o-balao-decolar-e-despencar-em-santa-catarina/

Duração de 4 minutos, incêndio, queda a 45 metros, oito mortos: saiba o que aconteceu entre o balão decolar e despencar em Santa Catarina

2025-06-22