China sai da defensiva e reivindica liderança global contra coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

A sensação na China é de que o pior já passou. De uma posição defensiva no início da crise do coronavírus, quando foi acusado de piorar a situação ao ocultar o problema, o governo chinês passou ao ataque, tentando limpar a imagem do país e promover seu modelo de gestão autoritária como o mais eficiente para enfrentar emergências.

