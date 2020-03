Notas Mundo Harry e Meghan se isolam em mansão de R$ 70 milhões

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Príncipe Harry, 35, e a mulher, Meghan Markle, 38, estão em isolamento domiciliar, desde o início da semana, por conta do risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os dois chegaram ao Canadá antes do fechamento das fronteiras do país. Eles estão isolados com o filho em sua mansão de US$ 14 milhões (cerca de R$ 70 mi) como prevenção contra a doença.

