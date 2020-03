Notas Mundo Tom Brady deixa os Patriots após 20 anos e 6 títulos

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Após 6 títulos do Super Bowl, 3 prêmios de MVP (melhor jogador da temporada) e 20 anos na mesma equipe, Tom Brady não é mais atleta do New England Patriots. Aos 42 anos, o quarterback (lançador) postou uma carta em suas redes sociais se despedindo da equipe e pondo fim à era mais vitoriosa da história do futebol americano.

