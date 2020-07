Economia China suspende importação de mais dois frigoríficos do Brasil

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Preocupações com a pandemia no Brasil agrava a exportação de carnes à China. Foto: ANPr/SINDIAVIPAR/Fotos Públicas Preocupações com a pandemia no Brasil agrava a exportação de carnes à China. (Foto: ANPr/SINDIAVIPAR/Fotos Públicas) Foto: ANPr/SINDIAVIPAR/Fotos Públicas

A China suspendeu as importações de duas unidades processadoras de carne suína do Brasil pertencentes à JBS e à BRF, de acordo com a autoridade aduaneira chinesa, reprimindo os embarques de carne em meio a preocupações com a pandemia do coronavírus.

A China está suspendendo temporariamente as importações de uma fábrica da BRF em Lajeado e de uma da JBS em Três Passos, ambas no Estado do Rio Grande do Sul, segundo publicação com data de sábado no site da Administração Geral de Alfândega da China (GACC, na sigla em inglês).

A publicação, que apenas identificou as usinas por números de registro, não dá o motivo para a suspensão. Mas o Brasil é o segundo país com maior número de casos do novo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

A China é o maior comprador de carne suína, bovina e de frango do Brasil. O país asiático solicitou que os exportadores de carne certifiquem globalmente que seus produtos estão livres de coronavírus, o que BRF, JBS e outras processadoras de alimentos do Brasil já fizeram.

Seis unidades de frigoríficos brasileiros foram impedidas de exportar para a China em meio a preocupações crescentes com os milhares de casos de coronavírus entre trabalhadores de matadouros no país.

Um representante da JBS disse que a empresa não comentaria a decisão e afirmou que estava tomando várias medidas para garantir que seus alimentos fossem da mais alta qualidade e que seus trabalhadores estivessem protegidos.

A BRF e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia