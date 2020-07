Porto Alegre O final de semana foi marcado pela imprudência no trânsito de Porto Alegre

A imprudência no trânsito de Porto Alegre marcou o e a madrugada deste 5). Foram registradas 27 ocorrências pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Recentemente, a prefeitura divulgou dados preocupantes demonstrando que o número de vidas perdidas no trânsito da Capital, em junho deste ano, superou em 60% o número de mortes registradas no mesmo período do ano passado.

Só na madrugada de , as equipes da EPTC registraram 15 ocorrências com veículos, das quais dez resultaram em pessoas feridas. Os acidentes mais graves ocorreram por volta das 6h da manhã: um na avenida Bento Gonçalves e outro na avenida Diário de Notícias. Os veículos colidiram com postes, sendo que ambos os condutores recusaram-se a realizar o teste do etilômetro.

Também na madrugada, uma forte colisão aconteceu na avenida Teresópolis, com o condutor fugindo do local. Na madrugada de , 5, mais imprudência e 12 ocorrências de trânsito atendidas. Um veículo foi encontrado batido e muito danificado, abandonado na avenida Baltazar do Oliveira Garcia. No início da manhã, uma forte colisão entre dois carros ocorreu na avenida Protásio Alves.

No período da pandemia, enquanto o número de veículos em circulação diminuiu, a velocidade média aumentou nas vias da cidade. A Operação Radar, conduzida pelas equipes da EPTC, tem registrado inúmeros veículos trafegando muito acima da velocidade máxima permitida, uma das principais causas de acidentes graves. Em 2019 a maior velocidade detectada foi de um veículo a 135 km/hora na avenida Assis Brasil. Desde abril, já são cinco casos de velocidade acima do que foi registrado em todo o ano passado. São eles: 20/4 – 146 km/h na av. Ipiranga, 06/6 – 135 km/h na rua Souza Reis, 11/6 – 138 km/h na rua Souza Reis, 27/6 -146 km/h na av. Ipiranga e 02/7 – 141 km/h na av. Assis Brasil. Neste , 4, houve oito flagrantes de veículos acima de 100 km/h em vias de 60 km/h, durante o dia. Bem além do que é compatível para os trechos. O diretor de operações da EPTC, Paulo Ramires, alerta para as principais causas de acidentes graves. “O excesso de velocidade é o que mais mata no trânsito. Os flagrantes de abuso vão muito além da velocidade permitida para segurança de todos”, diz Ramires. Para o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, é preciso redobrar os cuidados nesse período, e não relaxar. “Além dos condutores, existe ainda a segurança dos pedestres. Com o aumento da velocidade média nas vias urbanas, há também um aumento na probabilidade de acidentes e na gravidade de suas consequências”, finaliza Berwanger.

