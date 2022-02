Mundo China suspende importações de dois frigoríficos brasileiros de carne e frango

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Essa não é a primeira vez que o país asiático suspende a importação de carne brasileira. (Foto: Agência Brasil)

O governo chinês informou que suspendeu a importação de frango de dois frigoríficos brasileiros. A decisão foi da Administração Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês), que não explicou a motivação.

Estão impedidos de vender carne de frango para a China o São Salvador Alimentos, com sede em Goiás, dono da marca Super Frango, e o Bello Alimentos, no Mato Grosso do Sul, da marca Frango Bello.

Histórico de vetos

Essa não é a primeira vez que o país asiático suspende a importação de carne brasileira. Em setembro, a China suspendeu as compras de carne bovina brasileira depois de ser informada pelo próprio governo do Brasil que haviam sido identificados dois casos atípicos do mal da vaca louca no país, um em Belo Horizonte (MG) e o outro em Nova Canaã (MT).

A expectativa do governo brasileiro era que a China retomasse as importações tão logo a origem dos casos fosse esclarecida, o que não aconteceu. O governo de Pequim só liberou a entrada do produto brasileiro quase quatro meses depois.

Em novembro, após 12 semanas do veto, a China liberou o ingresso da carne com certificados sanitários emitidos até 3 de setembro. O embargo total só foi retirado no dia 15 de dezembro.

O Brasil bateu recorde de produção e exportação de carne suína e frangos em 2021 e continua dependente da China, que continua sendo o principal destino das vendas destes produtos no exterior. O país asiático também é um grande comprador de carne bovina.

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse que “discorda da decisão adotada pela autoridade sanitária da China e apresentará as informações técnicas para reverter a suspensão”.

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) disse que apoia o governo brasileiro e as empresas afetadas na negociação para o “rápido restabelecimento das habilitações para a China”. A entidade ainda reafirmou os “altos padrões de qualidade e sanitários estabelecidos por suas associadas, assim como no sistema de controle sanitário brasileiro”.

Para a ABPA, a decisão chinesa não deve resultar em “impactos significativos” para as exportações brasileiras de carne de frango.

Hoje, 43 plantas associadas à ABPA estão habilitadas para exportar carne de frango para a China. Em 2021, as exportações de carne de frango subiram 9%, para 4,6 milhões de toneladas, segundo a ABPA. A China foi o principal comprador, importando mais de 640 mil toneladas.

