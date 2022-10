Rio Grande do Sul Choque elétrico mata mulher dentro de casa na cidade gaúcha de Bagé

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Mariana foi encontrada por vizinho, junto a um cabo de extensão energizado. (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher de 26 anos morreu em sua casa, na cidade gaúcha de Bagé (Fronteira-Oeste do Estado), vítima de provável acidente doméstico envolvendo descarga elétrica. De acordo com informações da Brigada Militar (BM) e Polícia Civil, Mariana Rodrigues Machado foi encontrada já sem vida, com cabo de extensão de energia preso a uma das mãos.

O incidente ocorreu em uma residência na rua Mário Aguiar de Moura, bairro Ivone. Em depoimento, um vizinho relatou ter ouvido um grito feminino, emitido de dentro da residência da vítima, e correu até o local para saber o que estava acontecendo.

Ao deparar com Mariana caída ao chão e ainda segurando a extensão, ele desplugou o cabo da tomada e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas já era tarde demais: a equipe médica constatou óbito de Mariana antes de prestar os primeiros socorros.

Mariana era casada e deixa um filho. Seu corpo foi sepultado na tarde desta quarta-feira (26). Nas redes sociais, centenas de familiares e amigos manifestaram incredulidade com a perda.

Investigação

O provável acidente que causou sua morte está sob investigação da Polícia Civil. Técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) também trabalham no caso, a fim de verificar a instalação elétrica do imóvel e realizar o exame de necropsia.

(Marcello Campos)

