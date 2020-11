Mundo Chorando, a primeira-ministra da Dinamarca se desculpa por morte de visons devido ao coronavírus

27 de novembro de 2020

Visons são criados em fazendas na Dinamarca para extração da sua pele Foto: Reprodução Visons são criados em fazendas na Dinamarca para extração da sua pele. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Enxugando as lágrimas, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, se desculpou pessoalmente na quinta-feira (26) por permitir a morte de milhões de visons mantidos em criadouros para evitar a propagação de uma mutação do novo coronavírus.

A chefe do governo visitou uma fazenda de visons no município de Kolding. Lá, todos os mamíferos dessa espécie foram abatidos apesar de estarem saudáveis.

“Não tenho problemas em me desculpar pelo curso dos acontecimentos, já que erros foram cometidos”, disse Mette. Visivelmente emocionada, a primeira-ministra parou várias vezes para enxugar as lágrimas, ressaltando que é importante lembrar que a culpa não é dos criadores.

“É por causa do coronavírus, e espero que possa haver um pouco de luz no fim do túnel para os criadores de visons dinamarqueses neste momento”, acrescentou.

No início de novembro, a Dinamarca, o maior exportador mundial de pele desses mamíferos, anunciou que mais de 15 milhões de visons do país seriam sacrificados depois que foi descoberto que uma mutação do coronavírus neles poderia prejudicar a eficácia de vacinas futuras.

No entanto, dias depois, o governo teve que reconhecer que não tinha base jurídica suficiente para ordenar essa medida.

