Política Urnas são transportadas para os locais de votação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Do total de urnas, 2.630 são destinadas às seções de Porto Alegre Foto: Divulgação Do total de urnas, 2.630 são destinadas às seções de Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O transporte das urnas eletrônicas e cabines de votação para o segundo turno no Rio Grande do Sul iniciou nesta sexta-feira (27) e estará praticamente concluído neste sábado (28), restando apenas poucos equipamentos para entrega nas seções eleitorais no dia da votação.

Segundo o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS), o transporte é realizado por uma empresa contratada pela Justiça Eleitoral. São 5.511 urnas de votação e cerca de 500 de reserva para substituição dos equipamentos que, porventura, apresentarem problemas. Do total de urnas, 2.630 são destinadas às seções de Porto Alegre.

No Rio Grande do Sul, há segundo turno em cinco cidades: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política