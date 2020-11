O governo britânico anunciou nesta sexta-feira (27) que pediu à MHRA (Autoridade de Regulamentação Sanitária de Medicamentos) para examinar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

“Pedimos oficialmente ao regulador sanitário para avaliar a vacina Oxford/AstraZeneca e determinar se atende a normas de segurança rigorosas”, informou em comunicado o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock. Se for aprovada, essa será uma “etapa importante rumo à produção de uma vacina o mais rapidamente possível”, acrescentou.

A MHRA iniciou uma revisão contínua para determinar se a vacina de Oxford atende aos seus rígidos padrões de segurança, eficácia e qualidade. O governo do Reino Unido diz que não há razão para ninguém se preocupar com os dados dos estudos clínicos da vacina e que qualquer dúvida sobre a segurança e eficácia da vacina será esclarecida com a avaliação independente da agência reguladora.