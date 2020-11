Política Coronavírus: protocolos sanitários continuam valendo para o segundo turno das eleições municipais

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Uso de máscara é obrigatório nas seções eleitorais Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Uso de máscara é obrigatório nas seções eleitorais. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Eleitores de 57 cidades brasileiras, entre elas cinco gaúchas, voltam às urnas neste domingo (29) para escolher seus prefeitos no segundo turno das eleições municipais. Para evitar a propagação do coronavírus, os protocolos sanitários e os cuidados são os mesmos adotados no primeiro turno, conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os protocolos inseridos no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020 foram elaborados por uma consultoria gratuita formada por especialistas da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, em São Paulo.

O TSE orienta que os eleitores saiam de casa, votem e retornem às suas residências sempre usando máscara facial. Antes e depois de votar, as pessoas devem higienizar as mãos com álcool em gel, que estará disponível em cada seção.

Enquanto estiver na seção, os eleitores também devem respeitar o distanciamento entre uma pessoa e outra, definido pelos marcadores adesivos que estarão no chão.

