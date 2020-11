Economia Porto Alegre registra abertura de empregos com carteira assinada pelo segundo mês consecutivo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Em outubro, foram abertas 5.172 novas vagas de trabalho na Capital Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Porto Alegre registrou o segundo mês consecutivo de saldo positivo de empregos formais desde o início da pandemia de coronavírus. Depois de setembro ter registrado 2.295 novos postos de trabalho com carteira assinada, em outubro foram abertas 5.172 novas vagas – um crescimento de 125,36%.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho. Segundo a prefeitura, todas as áreas apresentaram saldo positivo.

A atividade que mais gerou novas vagas formais na Capital foi o setor de serviços (3.700), seguido de comércio (1.184), indústria (210), construção (65) e segmento agropecuário (13). As áreas de serviços e comércio representam 91,59% da economia do município, conforme o último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ).

“Os dados confirmam que a reação dos setores foi dinâmica em setembro e seguiu em ascensão em outubro. Estamos monitorando os números de forma permanente por meio do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

