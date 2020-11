Polícia Preso assaltante que esfaqueou motorista de aplicativo em Guaíba

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

A faca usada no crime foi encontrada pela polícia Foto: Polícia Civil/Divulgação A faca usada no crime foi encontrada pela polícia. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (27), um homem que roubou o celular e o carro de um motorista de aplicativo em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, depois de efetuar diversas facadas contra a vítima.

Por volta das 4h desta sexta, o criminoso chamou o motorista por um aplicativo e, após ingressar no veículo, o atacou, exigindo que a vítima passasse tudo o que tinha, segundo a polícia. O trabalhador conseguiu sair do carro e pedir socorro.

O veículo foi abandonado pelo ladrão perto do local do crime. A faca usada por ele foi deixada dentro do carro. O assaltante foi preso quando estava na sua residência, com o celular roubado. Ele tem antecedentes por roubo e homicídio.

No momento em que os policiais monitoravam a casa do bandido, um indivíduo chegou no local para realizar uma tele-entrega de drogas e também acabou preso.

O motorista de aplicativo foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia. O seu estado de saúde é estável.

