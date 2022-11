Acontece Churrasco gaúcho é destaque na alta gastronomia de Dubai

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Indústria brasileira está entre as principais fornecedoras de hotéis e restaurantes de altíssimo padrão. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dubai é uma referência para a arquitetura contemporânea e para o mercado de luxo. O segmento de hospitalidade é um dos destaques dessa icônica cidade dos Emirados Árabes, com alguns dos melhores e mais sofisticados hotéis do mundo. Nesse contexto, acontece a GulfHost, de 08 a 10 de novembro, no Dubai World Trade Center. A feira de negócios reúne o trade do setor no Oriente Médio, Ásia e África, e também engloba vários eventos paralelos, voltados ao desenvolvimento do setor na região.

A Scheer Churrasqueiras e Parrillas representa o Brasil no evento. “Há quase 15 anos exportamos para o país. A gastronomia é um dos pontos fortes dos hotéis de altíssimo padrão, que chegam a concentrar dez restaurantes, com estilos diferentes e diversas formas de assar a carne”, explica Maurício Della Giustina, diretor Comercial e de Exportação da Scheer Churrasqueiras.

Além do churrasco gaúcho e do churrasco portenho, ao estilo parrilla (típico da Argentina e Uruguai), em alta no mundo, a Scheer também customiza seus equipamentos, adequando–os aos hábitos da gastronomia de cada região. A empresa está próxima de atingir a marca de 100 países atendidos em seu portfólio de exportações, se consolidando como a maior fabricante de equipamentos do gênero no mundo.

Por restrições da pandemia, o conceituado evento deixou de ser realizado por dois anos. De acordo com Della Justina, além da alta expectativa com a retomada, a véspera da Copa do Mundo, também no Oriente Médio, vai ajudar a atrair ainda mais compradores para a feira. A Scheer espera fechar 2022 com um crescimento de 35%, com um incremento de 40% nas exportações.

