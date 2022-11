Acontece Lebes divulga promoções da sua campanha de Black Friday 2022

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

A rede de varejo aposta nas grandes promoções com preço de custo para os torcedores brasileiros. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Já está no ar a campanha da maior Black Friday da Lebes, que este ano teve como inspiração o Mundial do Catar. Com o mote “Black Lebes. Escalação de ofertas com o menor preço do ano!”, a rede de varejo aposta nas grandes promoções com preço de custo para que os torcedores brasileiros sejam os verdadeiros campeões neste mês de novembro.

Para isso, além de aproveitar as oportunidades especiais para renovar a casa e o guarda-roupa, o cliente compra na Black Lebes e ainda pode participar do Bolão Premiado, que tem como megaprêmio a quantia de R$ 1 milhão. Essa bolada vai ser dividida entre os clientes que acertarem os quatro primeiros colocados da Copa.

E com a mesma energia da competição, a campanha “Black Lebes” acontece em todos os canais da rede, atendendo o cliente da forma como ele desejar: pelo WhatsApp, no site, no aplicativo e na loja. Em formato 360º, conta com divulgação na TV, rádio, jornal, e-commerce, na revista, nas redes sociais e nas mais de 350 lojas físicas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná.

