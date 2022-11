Acontece Sesi-RS recebe Top Cidadania e Top Ser Humano 2022

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A implantação de um programa de atenção à saúde mental na cidade de Panambi, em 2021, foi uma das ações reconhecidas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A implantação de um amplo programa de atenção à saúde mental na cidade de Panambi, em 2021, e o Papo Sesi foram premiados com o Top Cidadania e o Top Ser Humano 2022, respectivamente, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul – ABRH-RS, divulgados na última segunda-feira (31).

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 23 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha.

Top Cidadania

O + Saúde é uma iniciativa que contribui para o fortalecimento da rede de saúde junto à comunidade, visando ao bem-estar e à prevenção de transtornos mentais e comportamentais da população na região. Trata-se de uma tecnologia social desenvolvida por especialistas em saúde mental do Sesi-RS, a partir da integração dos serviços de saúde pública e privada. A metodologia aplicada nessa integração consistiu em, desde o levantamento, mapeamento e estruturação de dados da saúde da população, chegando a capacitações e finalizando com a integração das informações e a construção dos fluxos e processos para atendimentos pelas redes pública e privada de saúde mental. Além disso, foi consolidado um comitê capacitado para a gestão dos indicadores de saúde mental do município e das empresas.

Localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, Panambi fica a 375km de distância da capital e conta com um grande e diversificado parque industrial que agrega 37% em valor ao Produto Interno Bruto (PIB) do município (R$ 2.236.145,65, dado de 2019), empregando a maioria da população em idade ativa. A ideação do projeto começou quando o Sesi-RS ampliou significativamente os atendimentos psicossociais junto às empresas do município.

Top Ser Humano

O Papo Sesi é uma ferramenta de comunicação, via canal do YouTube, e engajamento para os seus empregados e empregadas, ampliada durante a pandemia. Apresentado pelo superintendente regional da entidade, Juliano Colombo, o canal acabou se consolidando e, com o passar do tempo, se tornou uma das principais fontes de informação e desdobramento de conhecimento para os demais interlocutores da instituição.

Por ter uma atuação ampla em educação e saúde, apesar de ser transmitido ao vivo pelo YouTube da organização, o vídeo fica salvo para que os profissionais possam ter acesso ao conteúdo no melhor dia e horário, sem comprometer as suas atividades. Hoje, o Papo Sesi acontece mensalmente Desde abril de 2020, foram realizadas 21 edições, com um percentual de atingimento do público-alvo estimado em 95% do previsto. Em pesquisa realizada com os empregados e empregadas no mês de junho de 2022, 99% dos respondentes concordaram que o Papo Sesi era uma importante fonte para o compartilhamento de informações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece